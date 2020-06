Kolumne So kann’s gehen : Aus Prinzip

Saarbrücken Manchmal geht es einfach ums Prinzip. Am Wochenende ist die Mutter einer Freundin umgezogen, zu acht haben wir den Samstag mit kostenlosem Krafttraining verbracht.

Nachdem ich gemeinsam mit einer weiteren Freundin den großen, massiven Küchentisch aus der alten Wohnung getragen hatte (wir befürchteten, dass die anwesenden Herren am Umzugswagen vergessen, dass der Tisch auch noch mit muss), mussten wir ihn natürlich auch in die neue Wohnung tragen – aus Prinzip. Der Haken: Die alte Wohnung lag in einem geräumigen Altbau, es musste nur eine kleine, gerade Treppe im Flur gemeistert werden. Wir konnten einfach an der Tischplatte angreifen und los ging es. Die neue Wohnung liegt nur blöderweise im Keller, und in die Kurve der Treppe ragen auch noch die Briefkästen. Aber wir hatten den Tisch vorher getragen, dann musste das jetzt auch gehen – aus Prinzip!