Kostenpflichtiger Inhalt: Fleischfabrikant aus Rheda-Wiedenbrück : Tönnies' Imperium bröckelt unter Corona

Foto: picture alliance / dpa/dpa Picture-Alliance / Bernd Thissen

Rheda-Wiedenbrück Clemens Tönnies steht wieder mal im Fokus. Diesmal wegen des Corona-Ausbruchs in seinem Unternehmen. Im Vorjahr sorgte er mit rassistischen Äußerungen für Schlagzeilen. Wer ist dieser Fleisch-Gigant und Fußball-Boss?

In der Firmenbroschüre des Fleischerei-Unternehmens Tönnies wird eine Erfolgsgeschichte gefeiert. Die Legende will, dass diese Geschichte in der Altstadt von Rheda beginnt. „Hier schlachtete der Metzger Klemens Tönnies sieben bis acht Schweine pro Woche“, heißt es. Daraus ist ein Unternehmen mit 16 500 Mitarbeitern und 6,6 Milliarden Euro Umsatz geworden, und es werden viel mehr als sieben oder acht Schweine pro Woche im „modernsten Schlachthof Europas“ (auch das sagt die Broschüre) geschlachtet. Weltweit sind es im Jahr etwa 20 Millionen.

Für den Aufstieg vom kleinen Familienbetrieb zum Marktführer ist zum großen Teil der Sohn des Metzgers verantwortlich, den seine Eltern zur besseren Unterscheidung Clemens mit C nannten. Clemens mit C ist deshalb auch dafür verantwortlich, dass seine Firma in die Schlagzeilen geraten ist. Über 1300 Mitarbeiter seines Schlachtbetriebs waren bis Sonntagabend positiv auf Corona getestet worden. 7000 Mitarbeiter müssen in Quarantäne.

Tönnies ist deswegen ein bisschen zerknirscht. „Es geht jetzt nicht ums Unternehmen, es geht um die Menschen und um den Kreis“, sagt er in einer Mitteilung der Firmengruppe. Er sagt aber noch etwas, das tief in sein Selbstbild schauen lässt: „Die Unternehmensführung hat gemeinsam mit dem Kreis Gütersloh die vorübergehende Stilllegung des Betriebs beschlossen.“ Die Botschaft hinter diesem Satz: Wenn ich nicht will, wird hier gar nichts geschlossen.

Vielleicht entspricht das sogar den Tatsachen. Tönnies hat sich aus den berühmten kleinen Verhältnissen in die Position des bedeutenden Arbeitgebers gearbeitet, an dem vorbei zumindest im Kreis Gütersloh niemand Entscheidungen zu treffen wagt. Wer so weit nach oben gekommen ist, der erträgt die ebenfalls so viel zitierte Augenhöhe von Gesprächs- oder Geschäftspartnern nur schwer. In Tönnies wohnt ganz tief die Überzeugung, dass er auf jede Frage stets schon die beste Antwort hat. Korrigiert wird er in dieser Ansicht nicht.

So führt er sein riesiges Fleischunternehmen, und so führt er ganz nebenbei den Fußballclub Schalke 04. Dort ist er zwar nur Vorsitzender des Aufsichtsrates und daher eigentlich nicht fürs operative Geschäft zuständig, ohne seine Zustimmung aber geht nichts bei Königsblau. Die Vereinspolitik bestimmt er im über Jahre eingeübten Doppelpass mit der Bildzeitung. Und sie war es auch, die seine Funktion im Club als erste mit dem Zusatz „der mächtige“ Aufsichtsratsvorsitzende versah. Das haben andere dankbar aufgenommen. „Mächtig“ ist so etwas wie der zweite Vorname von Clemens Tönnies geworden. Den Club führt er wie ein Patriarch, damit ist er der Letzte seiner Art, seit Uli Hoeneß, ein anderer Metzgerssohn, bei Bayern München abgetreten ist.

Tönnies gibt sich gern leutselig, als Vorsitzender des Schützenvereins, als Fan unter Fans in der Kurve der Schalker Arena, mit Bier und Wodka beim Besuch auf den Gasfeldern des Schalker Geschäftspartners Gazprom in Sibirien, als Kumpeltyp zum Anfassen, als Gastgeber einer schon legendären Saunarunde in seinem Haus in Rheda-Wiedenbrück. Unter den Gästen sind stets ein paar Großmetzger und sehr häufig der ehemalige Fußball-Manager Heribert Bruchhagen.

Es geht sicher zünftig zu in dieser Männerrunde. Und nichts von dem, was besprochen wird, gerät nach draußen. Das ist vielleicht auch besser so. Denn vor einem Jahr offenbarte Tönnies in viel größerer, dennoch aber vertrauter Runde sehr bedenkliche Ansichten. Vor Unternehmern in Paderborn erklärte er in lapidarem Tonfall sein Modell zur Bewältigung der Klimakrise auf dem Erdball. Man möge, sagte Tönnies, in Afrika jedes Jahr 20 Kraftwerke hinstellen, „dann hören die auf, die Bäume zu fällen, und sie hören auf, wenn’s dunkel ist, wenn wir die nämlich elektrifizieren, Kinder zu produzieren“. Es soll sogar verlegenen Beifall gegeben haben. Wenn der Tönnies ein Witzchen reißt, dann wird eben gelacht. Das ist in Westfalen so, das ist im Unternehmen so, das ist bei Schalke so. Die wesentliche Bewegung im Umfeld des Milliardärs aus Rheda ist ein heftiges Nicken des Kopfes.

Die Bemerkung von Paderborn war rassistisch, daran gibt es keinen Zweifel. Das muss nicht heißen, dass Tönnies ein Rassist ist. Aber er hätte wissen können, wessen Beifall er sich damit abholt. Entschuldigt hat er sich dafür nicht etwa bei Afrikanern, denen er im Stil des Kolonialherren gute Ratschläge gab, sondern bei den Mitgliedern von Schalke 04.

Im Verein trat pflichtbewusst der Ehrenrat zusammen, weil Rassismus ausdrücklich im Gegensatz zu den Vereinswerten steht. Im Einklang mit den Vereinswerten scheint aber auch das unerbittliche Vertrauen in Führungskräfte zu stehen. Jedenfalls entsprach der Ehrenrat gehorsam der Empfehlung, die Tönnies selbst ausgesprochen hatte: Für drei Monate ließ er sein Amt ruhen. Die Affäre hat seine Position also offensichtlich nicht erschüttert. Schalke braucht ihn, nicht nur wegen seiner guten Verbindungen zur Boulevardpresse, sondern auch, weil er in der Vergangenheit immer mal wieder mit Geld ausgeholfen hat.

Dafür gibt es, erstaunlich genug, seit einiger Zeit heftigen Gegenwind im eigenen Unternehmen. Vor Gericht streitet er mit seinem Neffen Robert Tönnies, dem die andere Hälfte der Holding gehört. Robert Tönnies kritisiert seinen Onkel unter anderem für „die 25-Millionen-Kreditlinie für sein Hobby Schalke“, er fordert einen Aufsichtsrat, der das Unternehmen kontrollieren soll, und er wettert nach dem Corona-Ausbruch gegen „das überholte System der Werkverträge“ für Arbeitnehmer aus Osteuropa.

So viel öffentlicher Widerspruch irritiert Clemens Tönnies. In seinem Weltbild. In seiner Wirklichkeit kommt das einfach nicht vor. Und es passt gar nicht in sein patriarchales Selbstverständnis, dass ausgerechnet aus der Familie Widerstand kommt. Im Kern geht es bei der Auseinandersetzung mit dem Neffen darum, dass dieser fünf Prozent der Firmenanteile zurückfordert, die er einst dem Onkel schenkte. Damit wäre Robert Tönnies im Besitz der Holding-Mehrheit. Für den Onkel eine unerträgliche Aussicht. Das erklärt die verhärteten Fronten.