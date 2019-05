Verkehrskreis als Landeplatz : Rettungshubschrauber landet auf Kreisverkehr mitten in Heusweiler

16.45 Uhr am Sonntag: Wegen eines internistischen Notfalls landet der Rettungshubschrauber exakt auf einem kleinen Verkehrskreis in Heusweiler. Foto: Marco Reuther

Heusweiler Eine Punktlandung legte am Sonntag, 26. Mai, um 16.45 Uhr der ADAC-Rettungshubschrauber in Heusweiler hin: Er landete exakt auf dem kleinen Verkehrskreis Am Hirtenbrunnen, vor der Saarbahn-Haltestelle „Am Markt“.

Weiterleiten Drucken Von Marco Reuther