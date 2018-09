später lesen Wer hat Täter beobachtet? Heusweiler: Blinde Zerstörungswut an Saarbahn-Gleisen FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger FOTO: picture alliance / dpa / Patrick Seeger Teilen

An der Saarbahnhaltestelle am Markt in Heusweiler ist es in der Nacht zum Sonntag zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. Wie die Polizei meldet, schnitt ein bisher unbekannter Täter auf der Brücke der B 268, die über die Gleise führt, ein Werbeplakat am Geländer ab und warf es nach unten. red