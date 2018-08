Im Heusweiler Gemeinderat geht’s um die Wahlbezirke

Zu seiner ersten Sitzung nach der Sommerpause trifft sich der Heusweiler Gemeinderat an diesem Donnerstag, 30. August, 18.30 Uhr, im großen Sitzungssaal des Rathauses. Im öffentlichen Teil der Sitzung stehen die Wahlen 2019 im Mittelpunkt. So will der Rat darüber reden, ob es bei der seit Jahren praktizierten Einteilung des Gemeindebezirks in sieben Wahlbezirke bleibt. Außerdem soll der Termin für die Bürgermeisterwahl festgelegt werden.

Zudem soll ein Bebauungsplan für ein neues Gewerbegebiet in der Holzer Saarstraße aufgestellt werden. Auch über die Erstellung eines „vorhabenbezogenen Bebauungsplans“ für den Neubau einer Stahlhalle mit Bürotrakt im Gebiet „Auf Hirtenwies“ will der Rat debattieren.

Des Weiteren soll es Informationen über die Bemessung von Regenrückhaltebecken geben, ebenso über die Finanzierung von Verkehrssicherungsmaßnahmen im Rahmen des Nachtumzugs der Holzer Karnevalsgesellschaft Hilaritas im kommenden Jahr. Der Gemeinderatssitzung vorgeschaltet ist eine Bürgerfragestunde.

(dg)