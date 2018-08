Klopapier in Toilette angezündet

In der Nacht zu Samstag kam es erneut in der an der Saarbahnhaltestelle Heusweiler Markt gelegenen Toilettenanlage zu einer Sachbeschädigung: Unbekannte Täter zündeten eine auf ihrer Halterung steckende Klopapierrolle an, wodurch es zu Rußbeschädigungen an der Wandverkleidung kam. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. In den vergangenen Monaten wurde die öffentliche Toilettenanlage schon wiederholt zum Ziel zerstörungswütiger Vandalen.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Köllertal, Tel. (0 68 06) 91 00.