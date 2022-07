In Großrosseln zu schnell der Polizei entgegen : Motorradfahrer flüchten vor Polizei, einer baut Unfall

In Großrosseln zu schnell der Polizei entgegen

Großrosseln Zwei Motorradfahrer sind am Montagabend gegen 21.40 Uhr im Bereich der L163 in Großrosseln geflüchtet, um einer Kontrolle zu entgehen. Einer der Männer, der eine Geländemaschine (Enduro) fuhr, baute dabei einen Unfall, berichtet die Polizei und schildert den Vorgang: Die beiden Zweiräder waren mit überhöhter Geschwindigkeit einem Streifenkommando entgegengekommen und sollten daraufhin kontrolliert werden.

Sie flüchteten, einer hatte ohnehin kein Kennzeichen an seinem Zweirad, der andere entfernte es während der Fahrt aus seiner Halterung.

Der ohne Kennzeichen flüchtete in Richtung Rotweg, überfuhr einen Grünstreifen und fuhr im Anschluss auf die Rosseler Straße, von dort über das Gelände der Waschanlage. Doch dann beschleunigter er stark auf dem nächsten Grünstreifen und prallte in der Folge mit seiner noch zu den Kleinkrafträdern zählenden Geländemaschine gegen eine ein Meter hohe Mauer. Dennoch konnte er unerkannt zu Fuß flüchten. „An dem Kleinkraftrad mit lilafarbenem Aluminiumrahmen ist eine Upsidedowngabel von Paioli sowie eine Auspuffanlage der Marke Stage 6 montiert“, beschreibt die Polizei die zurückgelassene Geländemaschine. Der geflüchtete Fahrer trug einen Enduro-Helm mit schwarz-weißem Muster. Der zweite Zweiradfahrer war zuvor über die L 278 in Richtung Dorf Im Warndt geflüchtet.