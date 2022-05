Die bagger kommen : Arbeiten in Karlsbrunn und Dorf im Warndt 

Großrosseln Straßensanierung nur unter Vollsperrung möglich, Autofahrer müssen knapp drei Monate Umweg fahren.

In zwei Großrosseler Ortsteilen stehen Straßen-Sanierungen an: Am kommenden Montag, 30. Mai, beginnt der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit der Fahrbahnerneuerung der L 276 / L 278 in Karlsbrunn und Dorf im Warndt. Christian Altmann vom LfS erklärte im Gemeinderat Großrosseln die Baumaßnahme genauer: Es handelt sich in Karlsbrunn um die Instandsetzung der Schloßstraße (L 276) ab der Einmündung Lauterbacher Straße in bis zur Einmündung der L 278, das entspricht einer Länge von etwa 1550 Metern. Zudem wird in Dorf im Warndt die Straße „Ziegelei“ (L 278) von dort, wo sie in die L 276 mündet bis zur Einmündung der Bertholdstraße auf einer Länge von etwa 430 Metern saniert.