Unfall in Nohfelden : Bus beschädigt Auto und fährt weiter

Foto: dpa/Jens Wolf

Nohfelden In der Friedenbergstraße in Nohfelden ist es am Montag gegen 13.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem braunen Opel Mokka und einem weißen Linienbus gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers wurde der Opel, welcher verkehrsbedingt anhalten musste, von dem weißen Linienbus im rechten Frontbereich beschädigt.

Ohne anzuhalten, verließ der Fahrer des Busses die Unfallörtlichkeit weiter in Richtung Bornwiesstraße. Der Linienbus müsste Beschädigungen im rechten Frontbereich aufweisen. Das Kennzeichen des Linienbusses ist bislang nicht bekannt.