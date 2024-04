Zweisprachigkeit fördern Kita St. Wendalinus in Großrosseln ist jetzt eine „Élysée-Kita“

„Bilingual“, also zweisprachig aufzuwachsen, bringt einige Vorteile mit sich. Gerade in einer Grenzregion wie der unseren kann eine frühe Sprachförderung – wenn man denn sein Leben auch in der Region verbringt – den Grundstein legen für ein Verständnis der Sprache des nachbarn und somit auch des Nachbarn selbst. Dieser gedanke steckt hinter den „Elysée-Kitas“, die im Saarland vom Bildungsministerium ausgezeichnet werden, wenn sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen – wie die Kita St. Wendalinus in Großrosseln, wo nur ein Brückchen den Ort vom Nachbarland trennt und das Wechseln über die Grenze etwas ganz Alltägliches ist.