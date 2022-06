Unfall am Autobahndreieck Saarlouis : Peugeot-Fahrer bremst ohne Grund stark ab – drei Menschen verletzt

Foto: dpa/Stefan Puchner

Saarlouis Durch gefährliche Fahrweise hat ein Peugeot-Fahrer am Samstag am Autobahndreieck Saarlouis wohl einen Unfall ausgelöst. Der unbekannte Fahrer bremste mehrfach unvermittelt ab und löste so schließlich einen Unfall aus, bei dem drei Menschen verletzt wurden.

Drei Menschen sind am Samstagmittag bei einem Auffahrunfall auf dem Autobahndreieck Saarlouis leicht verletzt worden. Der Fahrer, der den Unfall scheinbar durch gefährliche Fahrweise ausgelöst hat, floh von der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 12 Uhr mittags. Wie die Polizei Saarlouis mitteilt, befuhren ein Peugeot sowie vier weitere folgende Fahrzeuge das Autobahndreieck Saarlouis von Neunkirchen aus kommend in Richtung Luxemburg. Der Peugeot-Fahrer soll hier wegen gefährlicher Fahrweise aufgefallen sein: Immer wieder verminderte er laut der Polizei die Geschwindigkeit ohne ersichtlichen Grund oder wechselte sogar zwischen den Fahrbahnen hin und her. Schließlich soll er nach Zeugenberichten ohne Grund stark abgebremst haben – und löste damit den Auffahrunfall aus.

Die beiden Autos direkt hinter dem Peugeot waren noch in der Lage bis zum Stillstand abbremsen zu können. Das letzte Fahrzeug in der Reihe hielt allerdings laut Polizei zu geringen Sicherheitsabstand und kollidierte mit dem Heck des vorausfahrenden Pkws, wodurch die Autos ineinander geschoben wurden. Zwei Autos konnten aufgrund der schweren Beschädigungen nicht mehr weiterfahren, drei Menschen werden leicht verletzt.

Lesen Sie auch Auf A620 : Schwerer Unfall auf Stadtautobahn - Auto überschlagen