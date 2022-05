GROSSROSSELN : Dorf-Haus Karlsbrunn: Rat greift zum Rotstift

GROSSROSSELN Im Großrosseler Ortsteil Karlsbrunn fehlt eine Versammlungsstätte. Als die örtliche Turnhalle Ende 2014 von der Gemeinde wegen massiver Baumängel geschlossen wurde, mussten sich die Vereine eine neue Bleibe suchen.

Jetzt zeigt sich Licht am Ende des Tunnels: Am Donnerstag stimmte der Gemeinderat geschlossen der aktuellen Planung für den Bau eines Dorfgemeinschaftshauses zu. Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf knapp 1,4 Millionen Euro. Bürgermeister Dominik Jochum (CDU) wurde beauftragt, die notwendigen Mittel in das kommende Investitionsprogramm einzuarbeiten und mögliche Fördermöglichkeiten abzuklären.