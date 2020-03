Regionalverband Saarbrücken : Der Tourismus boomt im Regionalverband

Regionalverband Attraktiv für Kultur- und Sportfans: Nirgendwo an der Saar steigen die Übernachtungszahlen so schnell wie rund um Saarbrücken.

Der Regionalverband und die Stadt Saarbrücken laden am Donnerstag, 26. März, von 17 bis 19.30 Uhr zur Präsentation ihrer Tourismusstrategie in die Gebläsehalle der Völklinger Hütte, Rathausstraße 75. Regionalverbandsdirektor Peter Gillo und Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt begrüßen die Gäste. Michael Schley stellt die Völklinger Hütte vor. Peter Kowalsky und Martin Schobert erklären die Tourismusstrategie. Anmeldung bis Mittwoch, 18. März, unter Tel. (0681) 506 6050.

Absoluter Spitzenreiter in Sachen „Tourismus im Saarland“ ist der Regionalverband (RV) Saarbrücken mit seinen zehn Städten und Gemeinden. Für den RV verzeichnete das Statistische Landesamt 2019 rund 670 000 Übernachtungen (eine Steigerung gegenüber 2018 um 8,5 Prozent) und damit den landesweit größten Zuwachs an Übernachtungen – obwohl auch der Saarpfalz-Kreis und der Landkreis Neunkirchen deutlich zulegen konnten.

Rekordhalter in Sachen Zuwachs beim Tourismus ist allerdings nicht Saarbrücken, sondern eine Konkurrentin, die man zunächst nicht in dieser touristischen Gewichtsklasse vermuten würde – nämlich die Gemeinde Kleinblittersdorf.

Nicht ganz so gewaltig aber doch auch beachtlich war 2019 der Zuwachs an Gästeankünften in der Mittelstadt Völklingen. Er lag immerhin noch bei 12,6 Prozent gegenüber 2018. Und damit setzte sich in Völklingen der positive Trend der vergangenen Jahre fort. Verantwortlich dafür ist nach Einschätzung des Regionalverbandes das Weltkulturerbe Völklinger Hütte mit seiner Urban Art Biennale, seinen Sonderausstellungen sowie seinen zahlreichen sonstigen Veranstaltungen wie beispielsweise dem Elektro Magnetic Festival.