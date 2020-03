„Vorsichtshalber“ - einiges fällt aus : Elf weitere "Corona-Absagen" im Regionalverband Saarbrücken

Auch verschiedene kleinere Veranstaltungen im Regionalverband Saarbrücken wurden abgesagt. Bereits gekaufte Tickets kann man in der Regel zurückgeben. Foto: dpa-tmn/Britta Pedersen

SAARBRÜCKEN

Die Foto-Schau „Popland Saarland“ , die am Montag, 16. März, im Landtag starten sollte, ist verschoben.

Die Saarbrücker Hospizgespräche am Montag, 23. März, im Haus der Ärzte sind vorsorglich abgesagt. Sie sollen nachgeholt werden

Das Konzert mit Ro Gebhardts „Cool Jass“ (Freitag, 3. April) in der Kettenfabrik in St. Arnual ist abgesagt, ein Ersatztermin steht noch nicht fest.

Der Glasmarkt im Glas- und Heimatmuseum Warndt in Ludweiler (Sonntag, 15. März) ist verschoben, die Eröffnung des Museums nach der Winterpause (selber Tag) findet nicht statt. An den Wochenenden bleibt das Museum bis auf Weiteres geschlossen. Offen ist es (ohne Führung) werktags von 8 bis 12 Uhr.

Die Kabarettvorstellung , organisiert vom Völklinger Seniorenbeirat für Sonntag, 15. März, in der Lauterbachhalle, wurde abgesagt und wird eventuell in den Herbst verlegt.

Das Konzert mit dem Jazzchor 92 Hertz und dem Chor Li(e)dschatten am Samstag, 28. März, ist abgesagt. Kartenrückgabe: in den Vorverkaufsstellen von Ticket Regional. Die Rückabwicklung von über Eventim gekauften Karten erfolge über Eventim.de automatisch, schreibt die Völklinger Stadtverwaltung.

Der Vortrag „Chancen auf Leben – Organspende“ an diesem Donnerstag, 12. März, im Schlösschen wurde kurzfristig abgesagt, weil zu wenige Anmeldungen vorliegen, wobei nicht zwangsläufig die Sorge wegen des Virus der Grund für fehlende Anmeldungen sein muss.

Abschluss „Picobello“: Während die Picobello-Müllsammel-Touren in Püttlingen wie angekündigt laufen, ist das Abschlussessen für die Sammler im Feuerwehrgerätehaus (Samstag, 14. März) abgesagt. Wie die Organisatoren auf Nachfrage erklärten, hatte die Feuerwehr sicherheitshalber abgesagt, um ihre Einsatzfähigkeit nicht zu gefährden.

Das Konzert Helmut Eisel & JEM („Klez-Fiesta“) der Aktion Kultur Heusweiler im Ortsteil Wahlschied am Mittwoch, 18. März, in der evangelischen Kirche ist auf einen späteren Termin verschoben.

Das Konzert mit Wolfgang Winkler, „Lebens- und Liebeseindrücke – ein musikalischer Rückblick auf sechs Jahrzehnte“, (Samstag, 14. März) in der Aula des Sulzbacher Theodor-Heuss-Gymnasiums ist abgesagt, „um niemanden zu gefährden oder in den Gewissenskonflikt ‚gehe ich zur Veranstaltung oder nicht‘ zu bringen“, schreibt Wolfgang Winkler in Abstimmung mit der Stadt. Das Konzert soll nachgeholt werden.