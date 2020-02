Neuer Tourismus-Rekord : Mehr Übernachtungen und Gäste im Saarland

Der Baumwipfelpfad an der Saarschleife ist ein Touristenmagnet. Foto: Tourismus Zentrale Saarland/Alexander M. Gross / Tourismus Zentrale Saarland

Saarbrücken 3,22 Millionen Übernachtungen verzeichnet das Statistische Landesamt für 2019 im Saarland - ein neuer Rekord. Besonders eine Sparte legte extrem zu und verzeichnete ein Plus von 17,6 Prozent.

Die Tourismusbranche im Saarland hat im Jahr 2019 einen neuen Rekord bei den Gäste- und Übernachtungszahlen erzielt. Wie das saarländische Wirtschaftsministerium am Mittwoch (26.2.) mitteilte, verzeichnete das Statistische Landesamt im Vorjahr insgesamt 3,22 Millionen Übernachtungen. Das entspricht einem Plus von 1,8 Prozent gegenüber 2018. Auch die Zahl der Gästeankünfte ist weiter gewachsen. 2019 kamen 1,12 Millionen Gäste ins Saarland – ein Plus von 4,5 Prozent gegenüber 2018.