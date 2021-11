Fühlen Sie sich oft grundlos müde? : Aktion im Saarland: SZ-Telefondoktor informiert über Vitamin-D-Mangel

Saarbrücken Haben Sie unklare Knochen- oder Muskelschmerzen, fühlen Sie sich grundlos müde? Dies könnten Anzeichen eines Vitamin-D-Mangels sein.

Gerade im Winter fällt die natürliche Vitamin-D-Bildung in der Haut stark ab, so dass es zu Mangelerscheinungen kommen kann. Vitamin D regelt den Kalzium- und Phosphat-Stoffwechsel und übernimmt eine wichtige Rolle im Knochenaufbau. Zusätzlich hat Vitamin D positive Effekte auf die Muskelfunktion, das Immunsystem, das Herz-Kreislaufsystem, die Infektionsabwehr und das Krebsrisiko.

Sonne spielt bei Bildung von Vitamin D entscheidende Rolle

Die Vitamin D-Versorgung kann nur zum geringen Teil über die Nahrung erfolgen, der größte Teil muss über die Vitamin-D-Bildung in der Haut unter Einstrahlung des Sonnenlichts sichergestellt werden. Dies gelingt aber nur unter optimalen Bedingungen, nämlich wenn die Sonne mittags am höchsten steht und wir Zeit haben, uns regelmäßig ungeschützt durch Sonnenblocker für etwa 30 Minuten dem Sonnenlicht auszusetzen. Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt ist, dass durch Hautalterung die Bildung von Vitamin D immer geringer wird. Dies kann zum beschleunigten Verlust von Knochenmasse mit Osteoporose und/oder Knochenerweichung führen, so dass das Risiko von Knochenbrüchen stark zunimmt.