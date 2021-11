Crosslauf : Starker Einstieg in die Crosslauf-Saison

Jan Lucas Becker von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal in Charlotte auf dem Weg zum Sieg. Foto: Ida Osterman

Dudweiler Der in den USA studierende Jan Lukas Becker von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal hat in Charlotte im Bundesstaat North Carolina bei den „South Atlantic Conference (SAC) Championships“ seinen ersten Einzeltitel im Crosslauf für seine Universität gewonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Manuel Keil

Im Trikot der Queens Universität von Charlotte siegte er über die Acht-Kilometer-Strecke in 23:50 Minuten und ließ unter anderem den Dritten der U 20-Europameisterschaft über 5000 Meter, Bastian Mrochen von der LG Reinhartwald, hinter sich. Ein Schreckmoment zu Beginn konnte ihn nicht aufhalten. „Im Startbereich bin ich auf dem taufrischen Gras weggerutscht und musste 400 Meter am Anschlag laufen, um wieder vorne dabei zu sein“, berichtet der 28-Jährige. Etwa 1,8 Kilometer vor dem Ziel übernahm er mit einem Antritt an einem Hügel die Führung und konnte wenig später mit einer weiteren Tempoverschärfung auch seinen letzten Konkurrenten abschütteln.

Beckers gute Form zum Start der Crosslauf-Saison hatte sich angedeutet. Beim prestigeträchtigen „Louisville Classic“ in Kentucky belegte er trotz zehnstündiger Anreise in einem hochklassigen Feld von 350 Startern Rang 17. Zudem wurde der Saarländer bei regionalen Läufen in Charlotte und Spartanburg (South Carolina) einmal Zweiter und Erster, wofür ihm dreimal in Folge die Auszeichnung zum SAC-Läufer der Woche verliehen wurde.

Lesen Sie auch Jan Lukas Becker von der LSG Saarbrücken-Sulzbachtal : Er knackt schon wieder den Saarlandrekord