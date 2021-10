SZ-Telefon-Doktor gibt Auskunft : Wann spricht man von Bluthochdruck?

Service Saarbrücken Haben Sie Fragen zu dem Themenbereich Bluthochdruck? Dann können Sie am Donnerstag zwischen 18 und 20 Uhr einen Experten vertraulich um Rat fragen. Zudem können Sie mit einem Allgemeinarzt über Fragen bezüglich Ihrer Gesundheit oder der Ihres Kindes sprechen.

In Deutschland sterben jedes Jahr mehr Menschen an den Folgen von Bluthochdruck als an Krebs. Ab dem 65. Lebensjahr leiden über die Hälfte der Deutschen an Bluthochdruck. Hoher Blutdruck lässt sich aber auch bei vielen jungen Menschen beobachten – sehr oft, ohne dass diese es wissen.