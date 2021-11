Tim Burkholder ist in der Sporthalle des Illinger Schulzentrums mit dem Ball unterwegs in Richtung des Korbs des TV Illingen. Der Herrensohrer nahm nach der Pause immer mehr Fahrt auf, traf ein ums andere Mal aus der Distanz und war einer der Protagonisten beim 23:2-Lauf, mit dem der TuS aus einem 44:54 eine 67:56-Führung machte. Am Ende gewann Herrensohr das Saar-Derby mit 83:71. Foto: Fabian Kleer