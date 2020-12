Hoffnung auf Zeit nach Corona : Saar-Tourismus soll nach dem Ende der Corona-Krise wieder wachsen

Saarbrücken Der saarländische Sparkassen-Verband hat am Mittwoch das neueste Tourismus-Barometer vorgestellt.

Wie weit sich das durch den jüngst verhängten harten Lockdown noch zuspitzt, ist offen. Angesichts jüngster Umfragen des Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Saar sehen sich jedoch schon 71,3 Prozent der Betriebe in ihrer Existenz gefährdet. Angesichts der Not greifen die Sparkassen und die Landesregierung gemeinsam durch. Christian Molitor, Geschäftsführer des Sparkassenverbandes Saar, verweist darauf, dass mittlerweile über 4000 Kredite von unverschuldet in Not geratenen Firmenkunden in einem Gesamtvolumen von rund 63 Millionen Euro ausgesetzt worden sind.