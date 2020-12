Weihnachtsgeschäft in Corona-Zeiten : Saar-Einzelhandel erwartet am Dienstag letzten Ansturm vor dem Lockdown

Saar-Schüler bleiben zu Hause

Die Schüler im Saarland müssen heute zum letzten Mal in diesem Jahr in die Schule gehen. Ab morgen endet bis mindestens 10. Januar 2021 die Präsenzpflicht – eine Folge der Bund-Länder-Beschlüsse zum Corona-Lockdown. Das hat das Kultusministerium nochmal klargestellt. Allerdings: Die Schulpflicht gilt weiter. An den drei Tagen bis zu den Weihnachtsferien und in der ersten Januar-Woche findet „Lernen von zu Hause“ statt. Kinder bis zur 6. Klasse können zudem bis heute für ein pädagogisches Angebot in den Schulen angemeldet werden. Auch Nachmittags- und Ferienbetreuung sind weiter möglich. Seit gestern müssen auch Grundschüler in der Klasse Maske tragen. Zwar gilt: Kinder sollen möglichst zu Hause bleiben. Die Kitas bleiben (von geplanten Ferien abgesehen) aber geöffnet: und zwar für Eltern, die Betreuungsbedarf für ihre Kinder haben – nicht nur in „systemrelevanten Berufen“.