Regierungserklärung im Landtag : Hans: Saar-Kliniken erstmals in der Pandemie „kurz vor Überlastung“

Hans: Saar-Kliniken erstmals in der Pandemie „kurz vor Überlastung“

Saarbrücken Zum wiederholten Mal hat der Ministerpräsident am Mittwoch im Landtag eine Regierungserklärung abgegeben. Dabei erklärte er, die Krankenhäuser hätten die Grenzen ihrer Belastbarkeit erreicht.

Ministerpräsident Tobias Hans hat die seit heute noch einmal verschärften Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens zum Schutz vor Corona-Infektionen verteidigt. In einer Regierungserklärung vor den Abgeordneten des saarländischen Landtags sagte der CDU-Politiker am Mittwoch, die bisherigen Anstrengungen hätten nicht gereicht, die Lage habe sich leider deutlich verschärft. „Wir müssen jetzt auf die Bremse treten“, so Hans.