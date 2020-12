SZ-Telefonaktion : Was bei Wärmedämmstoffen wirklich gilt

Saarbrücken Expertinnen der saarländischen Verbraucherzentrale beantworten Fragen zum Thema Gebäudedämmung.

In Zeiten des Klimawandels gerät die energetische Gebäudesanierung zunehmend in den Fokus. Christine Mörgen und Verena Feld, Energieberaterinnen bei der saarländischen Verbraucherzentrale, haben Fragen von SZ-Lesern zum Thema Dämmstoffe beantwortet:

FELD Idealerweise kann der Speicherboden mit Matten aus Mineralwolle beziehungsweise Steinwolle ausgelegt werden, da diese in Bezug auf den Brandschutz gut abschneiden. Wenn die Decke immer noch begehbar sein oder zu Lagerzwecken genutzt werden soll, empfiehlt es sich, den Dämmstoff in eine Unterkonstruktion aus Holz einzubauen. Damit kein Wasserdampf durch die Decke in die Dämmung eindringen kann, wird bei den meisten Holz- oder Stahlträgerdecken eine Dampfbremse benötigt. Auch baubiologische Dämmstoffe wie etwa Hanf- oder Holzweichfasermatten können zum Einsatz auf dem Speicherboden kommen. Zellulosedämmung kann zum Beispiel in bestehende Gefächer eingeblasen werden.