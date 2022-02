Ex-Wirtschaftsweiser : „Saarlandbotschafter“ Feld wird Chef-Ökonom von Bundesfinanzminister Lindner

Saarbrücken/Berlin Olaf Scholz war er im vergangenen Jahr noch zu wirtschaftsliberal. Jetzt holt sich Christian Lindner den Saarländer Lars Feld an die Seite. Das gilt auch als Signal.

Der aus dem Saarland stammende Ökonom Lars Feld (55) wird nach einem Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Chefvolkswirt von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP). Er solle als „persönlicher Beauftragter des Bundesministers“ die gesamtwirtschaftliche Entwicklung bewerten. Feld, der auch „Saarlandbotschafter“ ist, war zehn Jahre Mitglied des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung („Wirtschaftsweise“), zuletzt als Vorsitzender. Eine Verlängerung scheiterte letztes Jahr am Widerstand der SPD und dem damaligen Finanzminister Olaf Scholz. Denn Feld gilt als überzeugter Marktwirtschaftler und Anhänger der Schuldenbremse. Die Zeitung wertet seine Berufung durch Lindner daher auch als Zeichen in Richtung Kanzleramt für eine Zurückhaltung des Staates in der Wirtschaftspolitik.