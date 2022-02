Gunter Hauptmann : Saar-Kassenärzte-Chef kritisiert Corona-Impfungen bei Apothekern: „Benötigen wir nicht“

Die Apotheken im Saarland impfen seit dem 8. Februar gegen das Coronavirus. Das soll die Impfquote erhöhen. Doch der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland sieht dies kritisch und fürchtet einen Präzedenzfall.

Der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung im Saarland, Gunter Hauptmann, hat die Corona-Impfungen in Apotheken kritisiert. „Die Apotheker benötigen wir bei den Impfungen nicht“, sagte Hauptmann laut „Ärzte Zeitung“ am Mittwochabend in einer Videokonferenz der KV-Vertreterversammlung. Er befürchtet, dass es künftig nicht bei Corona-Impfungen bleiben werde.