Diskussion um Corona-Prämie für Ärzte-Teams : Saar-Ministerin Bachmann schreibt Brief an Lindner und Lauterbach

Update Saarbrücken/Berlin Eine Vielzahl von Berufsgruppen hat sie mittlerweile bereits erhalten: eine Corona-Prämie. Bislang außen vor sind dabei die Teams in den deutschen Arztpraxen – trotz der hohen Belastung, der die Mitarbeiter im Zuge der Pandemie ausgesetzt waren. Gesundheitsministerin Monika Bachmann will in diesem Punkt Klarheit schaffen – und richtet sich per Brief an Christian Lindner und Karl Lauterbach.