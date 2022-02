Ferienhäuser : Wenig Fastnacht zuhause – wohin Saarländer jetzt am liebsten verreisen

Wenig Fastnacht zuhause – wohin Saarländer jetzt am liebsten verreisen

Saarbrücken/Berlin Viele nutzen die zwei Wochen Fastnachtsferien, um dem Alltag daheim zu entfliehen. Ferienhäuser stehen da hoch im Kurs. Darauf spezialisiert sich ein Anbieter aus Berlin. Der erkundete anhand der Internet-Suchen, wo es Saarländer aktuell am meisten hinzieht.

Eines dieser Portale ist Home to go aus Berlin. Die Macher haben sich auf Ferienhäuser spezialisiert. Und auf dieses Angebot greifen offensichtlich auch Saarländer zurück.

Reiseverhalten unter der Lupe: Wohin zieht es die Saarländer 2022 in den Urlaub?

Denn die Anbieter werteten extra aus, wo es zurzeit die Urlauber von hier am meisten hinzieht. Dazu analysierte das Unternehmen die Suchanfragen, wie eine Sprecherin mitteilt.

Wo Saarländer am liebsten ihren Urlaub verbringen

Dabei gibt es einen klaren Trend: Die meisten bevorzugen ein Ziel ganz allgemein in Deutschland. Etwas mehr als ein Viertel der Suchanfragen entfiel auf das Heimatland.

Erst dahinter unterscheiden sie nach Regionen. So weist die Branchenstatistik den Schwarzwald auf dem zweiten Platz der Suchanfragen aus. Knapp 18 Prozent interessieren sich demnach für eine Unterkunft in der baden-württembergischen Wintersportregion.

Zwischen 1. Dezember und 25. Januar wertete Home to go die Anfragen der Saarländer aus. Dabei beziehen sich die Wünsche auf die Reisezeit 19. Februar bis 1. März, wie es in einer Pressemitteilung heißt.