Tarifrunde 2021 : Gewerkschaft fordert mehr Lohn für Mitarbeiter von Nestlé Wagner in Nonnweiler

Saarbrücken Die Beschäftigten leisteten einen wichtigen Beitrag in der Corona-Krise, sagen die Arbeitnehmervertreter. Das müsse entsprechend honoriert werden.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) startet mit einer Forderung von fünf Prozent mehr Geld für die rund 7000 Beschäftigten der Nährmittelinudstrie in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland in die neue Tarifrunde. Der aktuelle Tarifvertrag endet am 31. März. Die Forderung betrifft unter anderem die Mitarbeiter von Nestlé Wagner in Nonnweiler und Dr. Oetker in Wittlich.