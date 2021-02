„Wir sperren ab!“ : Hotel- und Gaststättenverband plant Protestaktion im Saarland

Bundesweit sind die meisten Gastronomiebetriebe bereits seit November geschlossen. Foto: dpa/Boris Roessler

Saarbrücken Die Mitglieder des Verbands wollen Schlüssel von Restaurants, Gaststätten, Kneipen, Bars und Hotel-Zimmern sammeln. Diese sollen am Freitag an Politiker in der Staatskanzlei übergeben werden.

Unter dem Motto „Wir sperren ab und schmeißen die Schlüssel weg!“ will der saarländische Hotel- und Gaststättenverband Dehoga am Freitag gegen die Corona-Maßnahmen von Bund und Land protestieren. Dazu sollen Schlüssel von Hotels und Gaststätten der Verbandsmitglieder am kommenden Freitag, 26. Februar, an die „politischen Verantwortlichen“ in der Staatskanzlei übergeben werden.