AKK in St. Ingbert : Oberbürgermeister empfängt Verteidigungsministerin in Sengscheid

Die Ehepaare Meyer und Kramp-Karrenbauer (rechts) mit Fahrrädern am Sengscheider Brunnen. Foto: Florian Jung

St. Ingbert (red) Viele Bürger verbringen in diesem Sommer ihren Urlaub zu Hause. Eigens dafür hat die Stadt St- Ingbert in den vergangenen Monate Ausflugsziele in und um die Stadt beworben. Die in Püttlingen wohnende ehemalige Ministerpräsidentin des Saarlandes, CDU-Bundesvorsitzende und Bundes-Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK), ließ es sich jedenfalls nicht nehmen, einen Abstecher nach St. Ingbert zu machen.