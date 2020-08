OB löst Versprechen ein : Das Eismännchen klappert die Kitas ab

St. Ingbert Getreu dem Sprichwort „Versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen“ hat der Oberbürgermeister am Dienstagvormittag eine Zusage eingelöst. Bereits Mitte Juni hatte Ulli Meyer beim Besuch von Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot an der Kita in Oberwürzbach einen besonderen Wunsch gehört.

Und am Dienstagvormittag war es soweit. Der Eiswagen von Giovanni und Giuseppa Faragone fuhr an der städtischen Kita Luitpoldschule vor. Bereits erwartet von einem guten Dutzend kleiner Mädchen und Jungen, die sich längst ihre Lieblingssorte für die morgendliche Eiskugel ausgesucht hatten. Die Mädchen und Jungen aus den drei Regelgruppen der Kita, die auf der Wiese in die strahlende Sonne blinzelten, waren auch gut auf den Besuch des Eismännchens vorbereitet. Denn nicht ohne Stolz verwies Stefanie Schales, die stellvertretende Leiterin der Kita, auf ein Plakat, das an der Luitpoldschule hing. Dort stand in zwölf verschiedenen Sprachen das Wort für Speiseeis. Passend zur Internationalität, die in der Einrichtung im Alltag gelebt wird, hatte man die Kinder und Erzieherinnen gefragt, wie Eis in ihrer Muttersprache heißt.