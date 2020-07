Unsicherheit in Corona-Zeiten : Kita-Besuch: FDP will klare Regeln

Die FDP-Fraktion im Saarbrücker Stadt will einheitliche Regeln, mit welchen Krankheitssymptomen Kinder zu Hause bleiben müssen. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Saarbrücken Ob Schulbesuch oder Betreuung in der Kita: In Corona-Zeiten wissen viele Eltern in Saarbrücken nicht, mit welchen Symptomen ihre Kinder zu Hause bleiben müssen. Die FDP will, dass einheitliche Regeln die Entscheidung erleichtern.