Vakante Position wieder besetzt : Unicef-Gruppe Saarbrücken unter neuer Leitung

Saarbrücken Christiane Siewert hat die seit eineinhalb Jahren unbesetzte Leitung der Unicef-Arbeitsgruppe Saarbrücken übernommen. Die bisherige kommissarische Leiterin Claudia Graf von der Unicef-Bundesgeschäftsstelle in Köln hat die Leitung während einer Videokonferenz an Christiane Siewert übergeben, die schon etliche Jahre Mitarbeiterin der Gruppe ist.

Die pensionierte Lehrerin beteiligte sich schon in ihrer Berufszeit am Saarbrücker Gymnasium am Schloss und am Sulzbacher Theodor-Heuss-Gymnasium gemeinsam mit Schülern an vielen Unicef-Kampagnen und -Spendenaktionen.