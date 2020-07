Fest fällt flach : Quierschieder Wambefeschd fällt aus

Rund 10 000 Menschen kommen jedes Jahr zum Wambefeschd nach Qierschied. Foto: Heiko Lehmann

Quierschied Die Quierschieder müssen dieses Jahr auf das Wambefeschd, verzichten. Ob es nächstes Jahr stattfinden kann, ist noch ungewiss.

Von Heiko Lehmann

Bis Juni haben sich die Gemeindeverwaltung von Quierschied, das Gasthaus „Tante Emma“, das Gasthaus „De Pabschd“, die Handballer des ASC Quierschied und der Club „Fröhlichkeit“ Zeit gelassen, bis sie das diesjährige Wambefeschd endgültig abgesagt haben. Eines der größten, hausgemachten Volksfeste im Regionalverband Saarbrücken musste sich dem Coronavirus beugen. Etwa 10 000 Menschen kommen jedes Jahr an den vier Festtagen immer um Maria Himmelfahrt (15. August) herum nach Quierschied. „Wir haben kurz überlegt, das Fest nur auf dem Platz hinter der Q.lisse zu veranstalten. Dort hätten wir mit kontrolliertem Ein- und Ausgang arbeiten können. Aber den Gedanken haben wir sehr schnell wieder verworfen. Feste wie das Wambefeschd sind unter Corona-Bedingungen einfach nicht machbar“, sagt Lutz Maurer, der Bürgermeister von Quierschied. Er und die Gemeindeverwaltung sind die Hauptorganisatoren des Wambefeschdes.

Vor einer Woche machte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans plötzlich allen Volksfest-Veranstaltern wieder Hoffnungen. Hans äußerte sich sehr positiv dazu, dass nach dem 31. August wieder Volksfeste unter Corona-Auflagen stattfinden könnten. Ein Wambefeschd im September, wäre das in diesem Jahr denkbar? „Nein, das Wambefeschd fällt im Jahr 2020 definitiv aus. Ein Fest in dieser Dimension kann man nicht einfach in ein paar Wochen organisieren. Da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Außerdem wäre es ein völlig anderes Fest, als das Wambefeschd, wie es jeder kennt“, sagt Lutz Maurer.

Live-Musik auf der großen Bühne, Menschenmassen auf dem Marktplatz und in den vielen Straßen und Gassen rundherum, dichtes Gedränge an allen Ständen – das macht den Flair des Wampefeschdes aus. „Diese Vorstellungen sind aktuell utopisch. In den Straßen dürfte gar nichts stattfinden, wir müssten mit Ein- und Ausgang arbeiten und die Besucherzahl begrenzen. Zudem ist es für die Vereine aktuell sehr schwer, Mitglieder zu finden, die helfen können“, sagt der Bürgermeister von Quierschied.