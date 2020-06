Quierschied Krankenschwester Mareike Schneider spielt bei Notfallübungen das Opfer, damit die Retter wirklichkeitsnah trainieren können.

Wenn Mareike Schneider Notfälle spielt, ist sie mit vollem Einsatz dabei. „Dann gibt es auch mal blaue Flecken“, sagt die 30-jährige Krankenschwester. Sie lässt einiges über sich ergehen, damit andere realistisch üben können. Als Notfalldarstellerin ist sie seit Jahren aktiv. Und was in ihrer Jugendrotkreuz-Zeit mit „Opfer spielen“ bei Feuerwehrübungen begann, hat heute eine andere Dimension. Als eine der erfahrensten Notfalldarstellerinnen, die zudem in einem Gesundheitsberuf arbeitet, spielt sie Notfälle bei Prüfungen von Rettungs- und Notfallsanitätern, Notärzten oder Sanitätssoldaten.

„Bei der Bundeswehr lag ich auf einem Acker. Es wurde angenommen, wir seien unter Beschuss. Ein Soldat band mir eine Schlaufe um die Füße und zog mich vom Feld. Das war nicht angenehm“, erinnert sie sich an einen ihrer härtesten Einsätze. Doch in einem echten Gefecht könne man das auch nicht anders machen. Der Clou sei eben, nicht mit Puppen zu üben.

Dann muss Mareike Schneider blutend in einer Turnhalle liegen und auf Rettung warten, wo es vorher einen Amoklauf gegeben haben soll. Bei den großen Klinikübungen könnten keine Anfänger eingesetzt werden. „Hier wird Patientenversorgung vom Notfallort bis in den OP trainiert. Das Unfallopfer wird entkleidet. Im Training zumindest bis auf die eigens dafür vorgesehene Sportunterwäsche. Man wir angefasst, die Oberbekleidung wird aufgeschnitten. Das ist Standard in der Notfallversorgung. Als Darsteller muss man das zulassen“, sagt Schneider, wobei nur die älteren und erfahrenen Darsteller bei so komplexen Übungen mitwirken.