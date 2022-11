Pandemie im Kreis Merzig-Wadern : Corona-Inzidenz im Kreis Merzig-Wadern unter 200

Immer neue Varianten des Corona-Virus tauchen auf. Foto: dpa/Uncredited

Merzig-Wadern Der Landkreis Merzig-Wadern hat am Montag 59 neue Corona-Fälle gemeldet. 12 Fälle wurden in der Kreisstadt Merzig gezählt, zehn in Wadern, neun in Mettlach, sechs in Beckingen, vier in Perl, vier in Weiskirchen und 14 in Losheim am See.