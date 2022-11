Leichtathletik : Ein Quierschieder und das Essen in den USA

Der Quierschieder Max Tank (ganz in Blau) trainiert mit den Pittsburgh Panthers, der Sportmannschaft der Universität in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania. Foto: Tank

Saarbrücken/Quierschied Leichtathlet Max Tank sucht in Pittsburgh gesunde Ernährung. Paula Grauvogel von Saar 05 Saarbrücken hat es in Auburn einfacher.

Seit September studieren die saarländischen Leichtathleten Paula Grauvogel vom SV Saar 05 Saarbrücken sowie Miriam Marx und Max Tank vom LC Rehlingen in den USA. Sie wagten den Schritt, sich als „Student-Athlete“ in der College-Liga mit starker internationaler Konkurrenz zu messen. Die Universitäten, an denen sie studieren, gehören der Division 1 der NCAA an – der höchsten College-Liga in den USA. Durch finanzielle Möglichkeiten, die den Colleges in den USA zur Rekrutierung von Athleten zur Verfügung stehen, starten in dieser Liga viele Athleten, die auf internationaler Ebene erfolgreich sind. Dadurch haben die Saarländer die Gelegenheit, sich sowohl im Training als auch in den Wettkämpfen mit Spitzenathleten zu messen.

Max Tank hat sich den Pittsburgh Panthers, der Sportmannschaft der Universität in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania, angeschlossen. Der Quierschieder ist von seiner Trainingsgruppe beeindruckt: „Das Training hier ist echt hart, aber es macht Spaß, weil jeder immer Vollgas gibt.“ Weniger begeistert als von der Stadt und seiner Trainingsgruppe ist Max Tank, der 2021 die Bronzemedaille mit der deutschen 4 x 400-Meter-Staffel bei der U 20-Europameisterschaft in Estland gewann, vom Essen. „Wenn man versucht gesund zu essen, kann man das machen, aber es ist schwierig“, berichtet der 20-Jährige. Burger und Pizza würden in der Mensa der Universität täglich auf dem Speisenplan stehen. Auf dem Teller des 200- und 400-Meter-Spezialisten landen dann meistens Salat und Hühnchen. Die Sprachhürde konnte der Saarländer schon überwinden: „Ich verstehe eigentlich alles, nur in der Uni ist es manchmal schwierig, aber insgesamt klappt es.“

Paula Grauvogel ist dem Weg ihrer großen Schwester über den Pazifik gefolgt und hat sich den Auburn Tigers von der Universität in Auburn im US-Bundesstaat Alabama angeschlossen. Die Mehrkämpferin, die sich auf 100-Meter-Hürden spezialisiert hat, hat sich bis gut in den USA eingelebt. Kein Wunder, wenn man hört, wie sie ihre Trainingsgruppe beschreibt: „Eine tolle Gruppe, wir unterstützen uns gegenseitig und verbringen auch unsere Freizeit miteinander. Der Mannschaftsgeist hilft mir an meine Grenzen zu kommen.“ Auch von ihrem Trainer ist die Athletin vom SV Saar 05 Saarbrücken überzeugt: „Die Zusammenarbeit ist super. Das Training ist viel härter, aber deswegen bin ich ja hier.“

Paula Grauvogel vom SV Saar 05 Saarbrücken studiert und trainiert nun in Auburn. Foto: Lutwin Jungmann

Anders als bei Max Tank in Pittsburgh scheint in Auburn gut gekocht zu werden. Die 19 Jahre alte Hürdensprinterin berichtet, dass sie mit dem Essen gut zurecht komme und zugenommen habe. Paula Grauvogel erklärt: „Ich freue mich auf die Saison – ich denke, ich kann einige neue Bestleistungen erzielen.“ Ihre Schwester Louisa hatte sich 2016 der Universität von Georgia angeschlossen. Sie schaffte dort den Durchbruch und nahm 2018 im Siebenkampf an der EM in Berlin teil.

Auch Miriam Marx fühlt sich in ihrer Trainingsgruppe bei den Portland Pilots, der Mannschaft der Universität von Portland im US-Bundesstaat Oregon, wohl. „Der Trainer ist toll. Er geht bei der Trainingsplanung sehr individuell auf uns ein und macht uns gar keinen Druck.“ Lediglich das Maß dessen, wie stark sie in die Gestaltung des Traingsplans einbezogen wird, bedarf Zeit zur Gewöhnung. „Der Trainer fragt uns, wie viele Kilometer wir in einer Woche laufen möchten, das habe ich so nicht gekannt“, erklärt Miriam Marx, die Jahrgang 2001 ist.