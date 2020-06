Debatte in Quierschied : Entscheidung gegen Öffnung des Freibades schlägt Wellen

Das Freibad Quierschied bleibt in diesem Sommer geschlossen. Die Diskussion darüber hält an. Foto: Gemeinde Quierschied

Quierschied Die Entscheidung des Quierschieder Gemeinderates, das Freibad in diesem Sommer nicht mehr zu öffnen, sorgt für eine anhaltende Diskussion.

(red) In einer Sondersitzung am 15. Juni beschloss der Quierschieder Gemeinderat, das Freibad der Gemeinde in dieser Saison nicht zu öffnen. Ohne Fraktionszwang stimmten 25 Ratsmitglieder gegen und nur fünf für eine Öffnung (wir berichteten). „Danke für nichts, Gemeinderat“, schrieb Frank Nau nur Minuten nach der Entscheidung auf der Internetseite „Neues aus der Gemeinde“.

Die Entscheidung schlug Wellen. In den Nachbarkommunen, die selbst teilweise keine Freibäder unterhalten. Und in Quierschied selbst. „Mich sprechen viele an, besonders Rentner, die gerne ins Bad gegangen wären“, sagt Marion Prinz-Adam, die Vorsitzende des Fördervereins Quierschieder Freibad, „die Angst im Gemeinderat war letztlich zu groß. Wobei ich mancherorts den Eindruck habe, dass Leute sich nicht mehr so an die Corona-Regeln halten.“

Dass die Entscheidung gegen die Öffnung so klar ausfiel, überrascht die Vorsitzende: „Noch in der Gemeinderatssitzung im Mai schien eine Mehrheit für das Bad zu sein.“ Einen Schwimm-Verein gibt es in Quierschied nicht, doch nutzt der Kneipp-Verein das Bad. „Wir haben zwei Gruppen für Aqua-Jogging und Aqua-Fitness mit bis zu 35 Personen“, sagt die Vorsitzende Roswitha Richert, „wenn ich die Bestimmungen lese, halte ich sie an manchen Stellen für überzogen. Aber in unserem Verein muss die Gesundheit der Mitglieder im Vordergrund stehen.“

Sie selbst stehe „irgendwo dazwischen, weil ich zu den sogenannten Frühschwimmern gehöre, die morgens als Erste im Bad waren.“ Auch in den sozialen Netzwerken läuft die Diskussion weiter. Doch gehen Befürworter und Gegner meist sachlich miteinander um. „Es ist traurig, vor allem für die Kinder“, schreibt Frank Will. Doch fröhliches Planschen wäre aufgrund der Hygienevorgaben nicht erlaubt gewesen. Und ob „im Kreis schwimmen“ Spaß macht, muss jeder für sich selbst entscheiden. „Ich würde auch wieder gerne ins Schwimmbad gehen, aber das ist vorerst einfach nicht drin. So schade das ist“, sagt der Göttelborner Tim Rozenski.

„Es rechnet sich nicht“, schrieb beispielsweise Nicole Aatz auf Facebook, „weniger Gäste, mehr Personal das passt halt nicht. Schade.“ 91 000 Euro bleiben der Verwaltung zufolge in der Gemeindekasse, weil das Bad nicht öffnet. Doch nicht lange. Das Geld soll eben genau für diese Freizeiteinrichtung eingesetzt werden. „Diese Investition ist ein klares Bekenntnis zur Zukunft des Bades“, sagt Quierschieds Bürgermeister Lutz Maurer.

Der musste vermehrt Gerüchte dementieren, wonach das Bad längst an einen Investor verkauft sei und nie wieder öffne. „Unsinn“, sagt Maurer vehement, „ich habe schon mit Vertretern des Fördervereins gesprochen. Es gibt eine Liste von Maßnahmen, die wir nun im Bauausschuss besprechen und dann angehen.“ So sollen Toiletten, Duschen und Umkleiden behindertengerecht gestaltet und das Kinderbecken saniert werden.