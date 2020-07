1219 Personen tragen den Virus in sich : Corona: Ein neuer Fall im Regionalverband

Regionalverband Während es am Samstag keinen neuen Corona-Fall im Regionalverband gab und auch kein Betroffener aus der Quarantäne entlassen wurde, gab es am Sonntag, Stand 17 Uhr, einen neuen Fall in Saarbrücken, teilte die Pressestelle des Regionalverbandes mit.

