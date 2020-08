Auftritt am 20. August : Hugo’s Corner rockt die JVA mit drei Gitarren

Die Formation „Hugo’s Corner“ spielt am Donnerstagabend im ehemaligen Gefängnishof in St. Ingbert. Foto: Band Foto: Band

St. Ingbert Am Donnerstag, 20. August, 19.30 Uhr, spielt die St. Ingberter Formation Hugo‘s Corner zum geplanten Abschluss der Reihe „Ab in den Knast“ im Hofe der alten JVA der alten Bahnhofstraße. Seit nunmehr 11 Jahren schaffen es Andreas Usner, „Hugo“ Haberer und Joe Reitz mit der Mischung aus akustischen Gitarren, dreistimmigen Chören und ein paar lustigen Arrangements ein Publikum jeden Alters in ihren Bann zu ziehen.

Zu ihrem Repertoire zählen neben Klassikern von CCR oder den Doobie Brothers, Titel aus den 80ern wie Beds are burning oder Dreadlock Holiday. Aber auch Titel aus den Charts finden in ihrem Programm Platz. Da die Sommerkonzertreihe „Ab in den Knast“ von den Besuchern so gut angenommen wurden, wird es am Donnerstag, 27. August, ein Zusatzkonzert mit dem Robby Jost Duo geben.