Polizei sucht Zeugen : Täter sticht Reifen an einem geparkten Pkw platt

St. Ingbert Ein unbekannter Täter hat in St. Ingbert-Mitte einen Reifen an einem Pkw der Marke Ford platt gestochen. Nach Angaben der Polizei war der Ford zwischen Sonntag, 16. August, 20 Uhr, und Montag, 17. August, 9.15 Uhr, in der Feldgasse geparkt.