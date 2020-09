DJK St. Ingbert : Versammlung mit Neuwahlen

St. Ingbert Die DJK St. Ingbert veranstaltet ihre Mitgliederversammlung mit Neuwahlen am Donnerstag, 5. Oktober, um 19 Uhr in ihrem Sportheim an der Oberen Rischbach. Anträge dazu können bis 30. September im Sportheim hinterlegt oder per Mail an info@djk-igb.de übermittelt werden.