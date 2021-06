Wohnungen und Gewerbeansiedlungen : Stadt sieht im Rohrbacher Stegbruch einen Nutzungsmix vor

Rohrbach Die Verwaltung sieht Wohnungsbau und Gewerbeansiedlungen in Rohrbach vor.

Der Rohrbacher Ortsvorsteher hat sich an die Stadtverwaltung gewandt, um abzuklären, ob für die Straße „Im Stegbruch“ eine Studie zur Verträglichkeit der Nutzung erstellt worden sei. Roland Weber (parteilos) interessierte vor allem, ob es ein Konzept für weitere Bauabschnitte gibt und wie die weiteren Planungen aussehen. Nachdem die Ansiedlung des neuen Lidl-Markts erfolgreich abgeschlossen wurde, stelle sich nun, auch in Hinsicht des neu zu erstellenden Flächennutzungsplans, die Frage nach der weiteren Vorgehensweise.

Insbesondere der linksseitige Straßenbereich in Richtung Hassel der Straße „Am Stegbruch“ biete großes Potenzial. Dort könnten sich sowohl Gewerbe- als auch Dienstleistungsbetriebe ansiedeln. Denkbar sei auch Wohnbebauung. Die Grundstücke befinden sich nahezu alle in privater Hand. Bei den Besitzern bestehe durchaus Verkaufsbereitschaft. Derzeit gäbe es vielfältige Anfragen von Dienstleistungsunternehmen für eine Bebauung.

„Es gibt Anfragen für ein Bürogebäude, einen Drogeriemarkt, einen Getränkemarkt und ein Ärztehaus“, berichtete Weber in der Sitzung. Das Rathaus hat dem Ortsrat nun mitgeteilt, dass es Gespräche mit Investoren bezüglich einer weiteren, städtebaulichen Entwicklung gibt. Man sehe das Entwicklungspotenzial in diesem Bereich und spreche sich für eine Ansiedlung von unterschiedlichen Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben sowie Wohnbebauung (Nutzungsmix) aus. Ein städtebauliches Konzept sei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abgestimmt worden. Die Verwaltung geht jedoch von einer Überprüfung und Abstimmung bis zur nächsten Sitzungsfolge aus, heißt es in der Stellungnahme aus dem St. Ingberter Rathaus.