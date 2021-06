Kabarett-Reihe in St. Ingbert : „A la Minute“ startet zum Sommerbeginn

Diese Künstler bestreiten ab dem Sommer die St. Ingberter Kleinkunst-Reihe „A la minute“. Foto: Kulturamt St. Ingbert

St Ingbert Das Programm der St. Ingberter Kleinkunst-Reihe steht. Ab 24. Juni darf zunächst unter freiem Himmel, dann in der Stadthalle herzhaft gelacht werden.

Ohne Kultur und insbesondere ohne Kleinkunst geht es nicht. Das denkt sich auch die Kulturabteilung der St.Ingberter Stadtverwaltung und bietet seit vielen Jahren Künstlerinnen und Künstlern eine Bühne und den Besuchern immer wieder ein tolles Programm. Dies gilt natürlich auch für das Jahr 2021. Pünktlich zum Sommerbeginn öffnet sich der Vorhang mit einem facettenreichen, unterhaltsamen Programm von leisen Tönen mit spitzer Feder geschrieben bis hin zu einem herzzerreißenden Gackern. „Es darf von Herzen gelacht und heimlich geschmunzelt werden,“ so die Organisatoren.

Den Auftakt der kunterbunten Reihe „Kleinkunst à la carte“ bestreitet am Donnerstag, 24. Juni, der Dichter und Rapper „Quichotte“. Unterwegs auf Deutschlands Poetry Slam-Bühnen lernte Quichotte bei Comedy-Shows wie „NightWash“ oder der „1Live Hörsaal Comedy“ auch die Theaterbühnen abzuräumen. 2019 schnappte er sich bei der St. Ingberter Pfanne den beliebten Publikumspreis. Seine Deutschlandtour war fast komplett ausverkauft. Quichotte ist, wie sein Name erhoffen lässt, ein stetiger Kämpfer gegen die Windmühlen der seichten Unterhaltung. So spitz jedoch seine Feder auch ist, so cool und rhythmisch ist seine Show.

Am Freitag, 8. Oktober, wird es dann philosophisch und musikalisch zugleich. In seinem bereits dritten Bühnenprogramm sinniert Matthias Ningel vergnüglich über das Leben und die Frage, was man zum Leben braucht. Und was man eben nicht braucht! Mit einer Mischung aus Gesang, Klavier, Loops und Schauspiel begeistert er sein Publikum. Ausufernde Lieder vom Klavier aus, ob nun sitzend oder stehend präsentiert, sind Ningels Markenzeichen. Die Zuschauer freuen sich auf ein frisches Musik-Kabarett und lassen sich unterhaltsam belehren.

Kann, ja darf man zum „Weiberabend“ einladen? Man kann nicht nur, man muss! Und so hat die Kulturabteilung für Freitag, 22. Oktober, die Mädels der „Puderdose“ in die Stadthalle eingeladen. Die Puderdose ist „die Geschichte von zwei Freundinnen, die eines Tages auszogen, um die Welt zu ihrem privaten Wohnzimmer zu machen und Menschen im Namen der Liebe zum Lachen zu bringen. Ihre Mittel: Witz, Weiblichkeit und eine kleine Prise Wahnsinn, gepaart mit Stimmgewalt und vollem Körpereinsatz“. Das Mädelskabarett bringt die sogenannten „Frauenthemen“ auf den Tisch und rückt mit Ironie und einer Prise gepflegten Damenwitzes harten Fakten und gesellschaftlichen Missständen zu Leibe und bringt das Publikum zur Ekstase.

Am Montag, 22. November, darf’s ein bisschen mehr sein. Daphne de Luxe betritt die Bühne. Mit ihrem Programm „Extraportion!“ serviert die „Barbie im XL-Format“ eine Extraportion Humor, eine Extraportion Ironie, eine Extraportion gute Unterhaltung. Die Presse beschreibt die Pfannen-Preisträgerin von 2016 (Preis des Kultusministers) als „Comedy-Walküre“, die ihr Publikum mit ihrer „bedingungslos sinnesfrohen Aura um den Finger zu wickeln versteht“. Daphne de Luxe ist längst auch im TV angekommen und die Show aus Kabarett, Comedy, Live-Gesang und hautnahem Kontakt zum Publikum wird einmal mehr die Stadthalle rocken.

Unmöglich geht es am Freitag, 10. Dezember, zu. Wenn Stenzel & Kivits „The Impossible Concert“ auf die Bühne bringen, bleibt kein musikalisches Auge trocken, und der Wahnsinn gibt sich die Ehre. Das Duett agiert mitunter anarchistisch und immer rasant. Dabei ist kein klassisches Thema vor ihren Improvisationen und Persiflagen sicher. Sie nehmen die Welt der Oper grandios auf die Schippe und schaffen Verblüffung mit außergewöhnlichen und einfallsreichen Musikinstrumenten. Dabei wahren die zweifachen Preisträger der St. Ingberter Pfanne 2015 höchste Musikalität.

Da zu gleicher Zeit die Sommerreihe „Ab in den Knast – Der Kultursommer in der JVA“ in Kooperation mit dem Stadtmarketing beginnt, wird der erste „A la minute“-Beitrag am Donnerstag, 24. Juni, als Open-Air-Veranstaltung im Innenhof der ehemaligen JVA St. Ingbert stattfinden (wir berichteten). Alle weiteren „A la minute“-Veranstaltungen finden wie üblich in der Stadthalle St. Ingbert statt. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr bei freier Platzwahl. Das Abonnement mit allen fünf Kleinkunstabenden gibt es noch bis zum 24. Juni zum Vorteilspreis von 65 Euro.