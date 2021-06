So schön kann der Frühling in St. Ingbert sein : 11 500 Pflänzchen stecken in der Erde

So schön kann der Frühling in St. Ingbert sein

St Ingbert Was die Farbenpracht angeht, so lässt sich die Stadt St. Ingbert wahrlich nicht lumpen. Den Frühling begrüßte sie mit einer Vielzahl von Blümchen, die sich wohltuend ins Blickfeld geschoben haben.

Wir wollten wissen, was da alles unter beziehungsweise in die Erde kam, um die städtischen Grünflächen zum Blickfang zu machen.

Die Pressestelle der Stadt hat uns – formvollendet – die lateinischen Namen übersandt zu all ihren Pflänzchen, die so schön sprießen und blühen. Fangen wir mal an mit Tagetes padula nana, orange im Neunertopf. Dieses kleine Gewächs nennt sich Studentenblume, die wohl jeder kennt, der sich auch nur ein wenig für florale Dekoration interessiert. 660 Stück kamen mit ihren zarten Wurzeln in die Erde. Oder Pelargonium zonale, wohl besser bekannt als stehende Geranie. Hängegeranien, Hängepetunien, die Eisbegonie, Mehliger Salbei, Spinnenblume, Sonnenhut und Eisenkraut und Goldtaler vervollständigen die Liste der Blümchen, die die Stadt verschönern. Und mal wieder auf Sonne warten. Rund 11 500 Pflänzchen der genannten Arten wurden da von fleißigen Menschen ausgebracht. Und so erfreuen wir uns an dem farbigen Anblick beim Gang durch die Stadt.