Friedrichsthal : Unbekannter zerkratzt Cabrio auf Parkplatz

Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Friedrichsthal Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter die rechte Fahrzeugseite eines grünen VW Golf Cabrio mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Zur Tatzeit, zwischen 15 und 16.30 Uhr, befand sich der Wagen des Geschädigten auf dem Parkplatz eines Geschäftes für Tierbedarf in Friedrichsthal in der Saarbrücker Straße.