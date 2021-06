St. Ingbert : Stadt sammelt Vorschläge für saarländische Sportplakette

St Ingbert Auch in diesem Jahr ehrt das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport landesweit Persönlichkeiten, die sich in ehrenamtlicher Arbeit und in besonderem Maße um den organisierten Sport auf Verbands-, Kreis-, Bezirks- sowie auf Vereinsebene verdient gemacht haben.