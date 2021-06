St. Ingbert : Kreiskrankenhaus lässt wieder Patienten-Besuche zu

St Ingbert Der Ministerrat des Saarlandes hat mit Wirkung zum 4. Juni eine neue Rechtsverordnung erlassen. Demnach sind auch Patientenbesuche im Krankenhaus wieder möglich. Das Kreiskrankenhaus St. Ingbert hat sofort reagiert und ermöglicht seinen Patienten Besucher zu empfangen.

„Die Entscheidung darüber, in ein Krankenhaus zu gehen und sich beispielsweise einer Operation zu unterziehen, hängt für viele unserer Patientinnen und Patienten zu einem Großteil auch an der Frage, ob sie während ihres Aufenthalts ihre Familie und Freunde empfangen dürfen“, sagt Krankenhaus-Geschäftsführer Peter Zwirner. Natürlich werde dabei darauf geachtet, das Ansteckungsrisiko für Patienten sowie Mitarbeiter so gering wie möglich zu halten. So muss jeder Besucher einen negativen Corona-Schnelltest vorweisen oder vollständig gegen das Coronavirus geimpft sein. Genesene, deren Erkrankung mindestens 28 Tage zurückliegt, jedoch nicht länger als sechs Monate, dürfen mit einer entsprechenden Bescheinigung ebenfalls auf Besuch ins Krankenhaus. T