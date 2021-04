Rohrbach : Stadt sperrt Glashütter Weiher am Maifeiertag

Hier sollen am Samstag größere Zusammenkünfte vermieden werden: Die Liegewiese am Glashütter Weiher. Foto: G. Faragone

St Ingbert/Rohrbach Liegewiese, Sitzgelegenheiten und Parkplätze bleiben am Maifeiertag geschlossen.

In Abstimmung mit dem Rohrbacher Ortsvorsteher Roland Weber sperrt die Stadt St. Ingbert am Samstag, 1. Mai, die Liegewiese und die Sitzgelegenheiten am Glashütter Weiher für Zusammenkünfte. Wie die Stadt mitteilt, werden auch die Parkplätze am Weiher gesperrt. Die Wege sind jedoch begehbar. Vor Ort überwacht ein Sicherheitsdienst das Betretungsverbot. Im gesamten Stadtgebiet erfolgen Kontrollen von Orts- und Vollzugspolizei.