Zoff am Glashütter Weiher : Verbaler Streit führt zu einem Faustschlag

Rohrbach Am Montag (19. Juli) ist es gegen 16.40 Uhr am Glashütter Weiher in Rohrbach zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern, in deren Verlauf einer der Männer seinem Kontrahenten mit der Faust ins Gesicht schlug.

Darüber hinaus beleidigten sich die beiden gegenseitig. Aufgrund der unklaren Sachlage sucht die Polizei jetzt Zeugen, die sich um diese Uhrzeit am Glashütter Weiher aufhielten und Angaben zu der Auseinandersetzung machen können.